Coronavirus. 1 700 professionnels corses se rassemblent pour la survie de leurs entreprises et commerces

Jean-Paul Daguerre, gérant d'une petite entreprise d’électricité basée à Figari en Corse-du-Sud, a décidé le 9 avril dernier de créer un groupe Facebook pour présenter un collectif l'UISEC (Union Interprofessionnelle pour la Survie de nos Entreprises et de nos Commerces).



Face au confinement et à la fermeture de tous les commerces, l'électricien est monté au créneau et a décidé de " ne plus rester passif face à la crise". Ainsi, le groupe a pour but de fédérer toutes les personnes soucieuses de l’avenir des entreprises et commerces insulaires. "Artisan, commerçants, hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, pêcheurs, esthéticiennes, coiffeuses, épiciers, gérant de supermarchés...ici tout le monde est le bienvenu et à son mot à dire !", clame le fondateur du groupe.



Les revendications



L'UISEC est un collectif qui se veut apolitique. Ses membres demandent "un abandon total des charges pour les entreprises et non un report, pour assurer la survie des entreprises" mais aussi l'accession à un fond de solidarité généralisé. On compte aussi parmi leurs revendications, un classement en catastrophe naturelle du Coronavirus pour pouvoir compter sur une prise en charge des assurances.



"Je voudrais que chacun propose des solutions pour faire entendre notre voix !", explique Jean-Paul Daguerre.

Sur cette page tout le monde peut exprimer ses craintes, ses difficultés, demander des conseils... Une initiative qui a su séduire puisqu'à ce jour, plus de 1 700 personnes y ont déjà adhéré.



Une structuration en cours



Selon Jean-Paul Daguerre, la prochaine étape du collectif sera de se structurer. Cela pourrait prendre la forme d'un syndicat. L'électricien a déjà proposé un sondage sur le groupe Facebook pour demander aux membres s'ils y adhéreraient.

Selon lui, il faudra dans chaque micro région, un délégué ou un porte-parole qui permettra de porter les idées et les réclamations de chacun.

Afin d'aider les membres du groupe une boîte mail a été mise en place. "Toutes sortes de documents qui nous permettent d’avancer peuvent être envoyés." , indique Jean-Paul Daguerre



uisec-contact@orange.fr