Coronavirus : 1 696 personnes mortes en France dont 365 en 24 heures

"On dénombre 13 904 personnes hospitalisées, 3375 cas graves en réanimation dont 34% ont moins de 60 ans et 58% ont entre 60 ans et 80 ans " a affirmé ce soir dans son point journalier le professeur Jérôme Salomon qui a aussi annoncé "1 696 décès depuis le début de la surveillance hospitalière dont une adolescente de 16 ans en Île-de-France.

Le nombre de morts en France a progressé de 365 en 24 heures (231 cas supplémentaires annoncés mercredi soir).

"On rappelle donc que même s'il y a des formes graves, même s'il y a des décès, il y a une immense majorité de personnes qui guérissent, qui sortent de l'hôpital ou qui ne vont même pas à l'hôpital, qui restent confinés à domicile. Et guérissent de façon tout à fait naturelle , a ajouté le directeur général de la Santé.