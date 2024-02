Core in Fronte demande à rencontrer les deux compagnies maritimes qui relient la Corse à la Sardaigne

Ils annoncent avoir sollicité les deux compagnies maritimes qui relient la Corse à la Sardaigne, la Moby Lines et Ichnusa Lines, en vue d'élargir la concertation autour de la récente dégradation des rotations maritimes entre les deux îles. Ils annoncent aussi vouloir rencontrer les candidats à l'élection régionale en Sardaigne, qui se tiendra le 25 février. Questionné la veille à l'Assemblée de Corse sur l'état d'avancement du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) qu'il avait mis en route en 2015, Gilles Simeoni s'était défaussé sur l'Etat français, invoquant "la carence" de ce dernier sur ce dossier. Par la voix d'Olivier Sauli, Core in Fronte appelle l'exécutif de la Collectivité de Corse à prendre ses responsabilités et à tenir ses promesses : "On peut se cacher derrière le hochet de l’autonomie, que l’on peut à chaque fois agiter dès qu’on n’arrive pas à régler un problème. Mais alors, pourquoi avoir pris cet engagement en 2015 ? S’il faut attendre une autonomie à tout prix pour arriver à quelque chose, je pense qu’on leurre l’opinion publique", estime le militant de Core in Fronte.Il répond aussi à ceux qui redoutent, sur le plan économique, un dumping social en défaveur de la Corse, dans l'éventualité d'une intensification des échanges entre la Corse et la Sardaigne : "Je crois qu’il ne faut pas tomber dans le piège des lobbies, ceux qui veulent une certaine maîtrise de prix sur certains produits. Mais c’est un débat et je pense qu'il faut aller quand même sur une mutualisation de nos outils économiques. "Concernant la suite des événements, la délégation de Core in Fronte attend de voir : "Tout dépendra du comportement de l’exécutif actuel d’un côté, et des compagnies de l’autre. "