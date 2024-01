Liaisons maritimes Corse-Sardaigne : Core in Fronte bloque un ferry à Propriano

Sur place Corse In Fronte expliquait que depuis le 1er janvier 2024 "106 traversées ont déjà été annulées entre Bunifaziu et Santa Teresa di Gallura."

Pour les représentants du parti nationaliste "il y a une rupture des liens entre les deux îles.;Cette situation doit nous interpeller, quant à la nécessaire restructuration des lignes et des moyens à mettre en synergie."





Core in Fronte s'est élevé contre situation et rappelé que depuis 2015, les majorités territoriales Per a Corsica et Fà Populu ont annoncé la mise en place d'un service public maritime corso-sarde.

"À ce jour, rien n'existe malgré les déclarations d'intention".

"Il est temps de respecter les engagements pris " exigeait, sur place, Core In Fronte.