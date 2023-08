Corbara : Deux baigneurs transportés en urgence absolue à l’hôpital de Bastia

Cependant, les secours ne se sont pas limités à cette seule mission ce dimanche. Malgré des conditions météorologiques défavorables et des mises en garde de prudence réitérées, d'autres vies ont également été sauvées des eaux sur les plages de la Balagne. À Corbara, deux autres baigneurs ont été sauvés de l'eau et conduits en urgence relative à l'hôpital de Calvi.



Sur la plage du Pain de Sucre à Calvi, cinq personnes ont également été prises au piège par la mer ce dimanche mises et sécurité par les secouristes .