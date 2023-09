Cora Laba : un recueil puissant sur l’Ukraine: « Qui t'es Kyïv »

- Vos liens avec l’Ukraine ?

- Ils datent de 2013. Je n’ai pas de liens directs avec l’Ukraine. A l’époque j’y habitais avec ma toute jeune fille et mon mari qui travaillait à l’ambassade de France à Kyïv. Nous étions en novembre 2013. Le président de l’époque venait de refuser de signer l’accord d’association avec l’Europe. La population s’était alors mobilisée sur la place Maïdan. Débutait ce qu’on a appelé la « révolution de la dignité » motivée par un ras le bol de la corruption qui était omniprésente dans le pays. La place sera occupée durant 3 mois. Au début une occupation pacifique mais bien vite confrontée aux forces de l’ordre armées. J’ai vécu de plein fouet cette révolution avant de revenir à Bastia puis de partir à Paris et au Groënland.





- L’idée directrice de ce recueil ?

- C’est durant la période Covid que j’ai eu envie d’écrire ce recueil sur cette révolution qui m’avait marquée. J’avais envie de partager cette expérience de la révolution où j’ai discerné tout à la fois de l’énergie, de la solidarité, la dérive de la violence. J’ai ressenti que plus la violence montait, plus il y avait de solidarité, de foi. Au départ je projetais un répertoire de musique pour un trio sur ce thème. Pour affiner mon projet, j’ai voulu retourner en Ukraine pour voir ce qui restait de cette révolution 8 ans après. Ma question était : A quoi rêvez-vous ? Nous étions en février 2022. J’ai échangé mon appartement de Bastia avec une Ukrainienne qui voulait partir quelques temps et j’ai emménagé dans son domicile dans un quartier proche du port fluvial de Kyïv. Plus les jours passaient, plus la tension montait, mais personne ne croyait à la guerre. Au bout de 10 jours, des amis sentant la menace se rapprocher m’ont conseillé de quitter leur pays.





- Donc dans votre recueil, à la révolution de 2014 s’est ajoutée cette guerre contre la Russie ?

- Dans ce recueil qui est un journal de bord il y a trois périodes en fait. 2013/2015, la révolution, 2019 avec le début de l’écriture lors d’un festival des Arts vivants en Isère, et 2022 avec ce nouveau séjour à Kyïv où là je suis percutée par la guerre. A ce moment-là mon projet sur la révolution était dépassé. La question qui me venait était « Que peut apporter et faire un citoyen qui veut la paix et une société juste ? ». J’essaye de trouver des formules magiques pour exorciser le sentiment d’impuissance. Face à la monstruosité que peut-on faire ? Il reste comme armes les mots et la musique. Ce recueil est aussi un témoignage, un contre-point des informations délivrées par certains médias. J’essaye d’amener un autre éclairage sur ces deux évènements vécus de l’intérieur. Dans ce livre il n’y a pas que de la violence, il y a de la lumière, de la poésie, de la solidarité.





- Que reste-t-il du projet musical ?

- A la base ce devait en effet être un album de musique. J’écrivais, j’écrivais comme on écrit un journal, une écriture très libre. Et Xavier, le directeur des éditions Eoliennes à Bastia, m’a proposé de lui envoyer les textes. Pour ce recueil j’ai passé au tamis mes cahiers d’écriture, 10 ans de carnets de bord. Mais le projet est en route, un projet qui a muté, ce veut être une réponse musicale à ce qui s’est passé en Ukraine de 2013 jusqu’à aujourd’hui. On va faire une résidence à Pigna en octobre avec à la suite un concert gratuit le 14 octobre. C’est un projet d’artistes, sans aucun moyen de production.





- On ?

- Un quintette. Nous sommes 5 artistes : 1 voix corse, celle de Letizia Giuntini bien connue ici, 1 voix ukrainienne, celle de la pianiste Maryna Voznyuk, une voix française, la mienne, accompagnées par un bassiste et musicien électro Urii Hustochka et un batteur de Kyïv, Andryi Nadolskyi.





- D’autres projets ?

- Je vais faire une lecture concert du livre, en solo. Ce sera à Avignon à la Maison de la Poésie, et aussi en Corse à Ajaccio, Bastia, en Balagne et dans d’autres villes du continent comme Grenoble et Paris. Je suis seule sur scène avec un clavier, une pédale looper et divers objets sonores. Je travaille aussi sur un EP, un mini album de 6 chansons avec Urii. La sortie est prévue en février 2024, pour les 10 ans de la révolution ukrainienne.

L’Ukraine est le thème de ce recueil de poésies, fruit de 10 ans de carnets de bord, avec pour motif principal la capitale ukrainienne, Kyïv, (Kiev étant le nom russe de la ville) où a habité l’autrice-chanteuse entre 2013 et 2015 puis en 2022. Elle y a connu la révolution de 2014 et les prémices de la guerre contre la Russie en 2022. L’ouvrage vient de paraitre aux éditions bastiaises Eoliennes. Rencontre….« 18 février 2014 : Les balles ne font pas de bruit, elles fauchent en silence, visent têtes et cœurs. Une hécatombe. Stupeur. Qui sont-ils ?La chair qui palpite se calme,Le feu devient braise,Tas de cendres au petit matin.Il faut lever le camp.L’herbe est couchée, piétinée,Mélangée à la boue des pas.Les vêtements sont froids, odeur de fumée.Et pourtant, une nouvelle aube s’étendet ravive le regard qui retourne à l’horizon.Nous habitons l’horizon.L’eau bout sur la braise,le café tisse des fils entre les bouches.Et puis plus personne.Traces de terre, le pied des arbres est solitaire.Les branches ondulent dans leurs manteaux d’aiguilles ».Cora Laba sera le samedi 30 septembre à 17 heures à la librairie Alma pour dédicacer son livre mais pas que !