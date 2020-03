Contrôles du confinement en Haute-Corse : "Après la pédagogie, les sanctions"

déplacement domicile-travail (car le télétravail n'est pas possible) ou professionnel

déplacement pour effectuer des achats de première nécessité

déplacement pour motif de santé

déplacement pour motif familial impérieux, assistance à une personne vulnérable ou la garde d'enfants

déplacement bref, à proximité du domicile pour faire un peu de sport individuel ou sortir son animal de compagnie.

Pour sortir, on le rappelle, vous devez avoir une attestation sur l'honneur , comportant nom et prénom, adresse, et date de naissance, et qui précise la raison de cette sortie.Pour certains déplacements professionnels, les cartes professionnelles (tels que la carte de presse pour les journalistes ou lorsqu'il s'agit de soignants) et des attestations d'employeurs devront être présentées, notamment pour justifier que le télétravail est impossible.