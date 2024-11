Contrats d'alternance : la Corse en tête du classement national avec un taux de croissance exceptionnel

En 2023, la Corse s'est distinguée par une forte progression de 11 % des contrats d'alternance, un résultat nettement supérieur à la moyenne nationale. Cette dynamique, qui s'inscrit dans une politique active de soutien aux jeunes, représente près de 600 nouveaux entrants sur le marché du travail.



Selon Catherine Vivarelli-Dubreucq, déléguée régionale de l'OPCO EP en Corse, « L'alternance permet d'allier études et pratique en entreprise. C'est aussi une façon de s'insérer rapidement dans la vie active par le biais d'un premier emploi qualifié. Grâce à l'alternance, les jeunes âgés de 16 à 29 ans ont l'opportunité d’évoluer professionnellement, et certains envisagent même de créer leur propre entreprise à l'issue de leur contrat d’alternance. »



La forte progression du nombre de contrats d'alternance en Corse trouve son explication dans plusieurs facteurs. « Pour commencer, l'aide à l'embauche d'un alternant, d'un montant de 6 000 € pour les contrats signés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, a sans doute contribué à cette hausse. Cela présente un avantage financier pour les entreprises. De plus, il y a une forte demande de main-d'œuvre qui ne diminue pas sur l'île. Avec l'Opco EP, nous avons également introduit de nouvelles offres de formation, comme le BTS immobilier ou le titre d'assistant dentaire, qui sont des formations en alternance. En Corse, il y a aussi une offre de formation plus riche, car plusieurs nouveaux CFA se sont établis. » explique Catherine Vivarelli-Dubreucq.



Les formations diversifiées et un accompagnement ciblé

Les jeunes bénéficient également d'un accompagnement renforcé pour favoriser leur insertion professionnelle. L'OPCO EP mène régulièrement des interventions dans les établissements scolaires de l'île pour sensibiliser les collégiens et lycéens aux avantages de l’alternance. « Depuis quelques années, nous faisons la promotion des métiers et de l'alternance dans les collèges et les lycées. Nous espérons, même si nous n'avons pas encore mesuré les résultats, que cette initiative aide les jeunes à s'ouvrir à l'alternance. Nous intervenons également lors du printemps de l'orientation dans les lycées, où nous faisons la promotion des métiers de l'artisanat, en collaboration avec des représentants d'entreprises. Nous avons la chance d'avoir 54 branches professionnelles représentées à cette occasion, regroupant trois grandes catégories : l'artisanat alimentaire (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie), les professions libérales (cabinets médicaux, dentaires, pharmacies) et un large éventail d'entreprises de proximité, comme les agences immobilières, les coiffeurs et les esthéticiennes. Ces secteurs recrutent beaucoup en alternance. Cela pourrait également expliquer le développement de l'alternance en 2023. » précise-t-elle.



Un soutien fort pour la réussite

L’alternance est perçue par l'OPCO EP comme une clé essentielle pour le futur des jeunes en Corse. « Cela facilite les choses, car cela permet aux jeunes d'acquérir à la fois des compétences générales et techniques en étant immergés en entreprise. C'est une véritable force à la fois pour les étudiants mais aussi pour les entreprises. » souligne Catherine Vivarelli-Dubreucq.



Pour garantir la réussite de ces jeunes, l'OPCO EP met l'accent sur la formation des maîtres d'apprentissage. « Il est essentiel que les jeunes soient accueillis dans de bonnes conditions pour maximiser leurs chances de succès. Nous avons également créé un portail appelé le hub de l'alternance, où les CFA peuvent déposer leurs offres de formation, les entreprises leurs besoins en recrutement, et les jeunes peuvent soumettre leur CV directement. Ce système permet une mise en relation directe entre les entreprises et les jeunes. Enfin, nous collaborons avec France Travail pour intégrer les demandes d'embauche sur notre hub. »



Les CFA, en collaboration avec les entreprises, jouent un rôle central dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, tandis que des structures comme les missions locales les accompagnent dans la préparation de leurs CV et l’entraînement aux entretiens d’embauche.