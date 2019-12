Consommer autrement pour Noël avec la recyclerie créative de Calvi

"C'est penser "recyclerie " avant "déchetterie " propose Marie Florence Dabrin, coordinatrice régionale, lauréate du concours régional de l’entrepreneuriat engagé pour transformer la société.

Avec quelques conseils très simples, passer à un Noël green c'est possible.

" On vous propose plein d'alternatives zéro déchet, anti-gaspi et écoresponsables pour concilier esprit de Noël et écologie ! Ça y est, Noël est là et on entend déjà les clochettes tintinnabuler. Mais cette année, nous avons envie de plus..."

Prêts à passer un Noël plus green !? EcoCreazione, la recyclerie créative de Calvi propose plein d'alternatives zéro déchet, anti-gaspi et écoresponsables pour concilier esprit de Noël et écologie ! " Notre objectif, vous aider à faire la fête de Noël en mode zéro déchet, dans le respect des traditions qui font sa magie".





Au programme, 6 conseils zéro déchet pour vous inspirer et faire plaisir à tout le monde.

Numéro 1: le sapin. Impossible de s'en passer, c'est le symbole de Noël !

Mais que choisir entre artificiel, naturel ou à faire soi-même ? " Le sapin synthétique peut servir plusieurs années d'affilées, 3 ans en moyenne. Mais ils sont en majorité en plastique et fabriqués loin d'ici avec des matériaux pas du tout écofriendly. Ils parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos magasins. Et comme ils ne sont pas éternels, il faut bien s'en débarrasser un jour. Pour résumer, production, expédition et destruction sont très polluants" .

Alors, le sapin naturel. "Les plantations de sapins de Noël sont conçues pour être renouvelées, généralement sur le principe "1 arbre coupé, 1 arbre planté". Après les fêtes, on peut lui offrir une nouvelle vie : un sapin coupé se recycle, et un sapin en pot peut se replanter. Mais les zones de plantations de sapins en "monoculture" perturbent l'écosystème environnant et un mode de production intensif pas très écolo. L'impact sur la planète d'un sapin naturel reste modéré. À préférer une origine française et il faut penser à le déposer dans l'espace recyclage le plus proche ! "

Et fabriqué soi-même.

" C'est la meilleure alternative. Zéro déchet. C'est un beau moyen d'explorer les possibilités de l'upcycling. L'idée de base est de fabriquer un sapin de Noël qu'on aura envie de réutiliser pendant plusieurs années. On peut utiliser presque tous les matériaux de récupération souhaités. Pour les inconvénients, on a cherché mais on n'a rien trouvé.

Donc en plus d'être au top quand on cherche une déco vraiment originale, le sapin de Noël DIY est une option vraiment durable et zéro déchet", et surtout unique en son genre.





Numéro 2. Le DIY pour une déco 100 % créative et durable. "On prend les choses en main pour tout décorer dans la maison, de la table au sapin en passant par les cadeaux, on peut tout faire soi-même ! En cherchant un peu sur Internet, vous trouverez une mine d'idées anti-gaspi pour vos décorations de Noël".





Numéro 3. Offrir des cadeaux qui ont du sens. "Arrêtons la consommation de produits bourrés d'huile de palme. Et si cette année on offrait plutôt des cadeaux immatériels comme une sortie au Cinéma le Fogata ou un concert, un bon repas au restaurant, un atelier découverte ou encore un soin bien-être chez Liloo... "

Un cadeau fait maison. " Un savon, bougie maison, soin cosmétique solide, tawashi, lingettes lavables cousues main... Un cadeau d'occasion ou un vêtement durable et écoresponsable de bonne qualité acheté dans une recyclerie – ecocreazione à Calvi, Dino à Purtivechju, la FALEPA ou Iniziativa à Aiacciu, Install’toit à Bastia Biguglia, Histoire de fringues a Montesoru... "

Quant au Père Noël, qui sait, il pourrait bien se mettre au vert lui aussi, en apportant des jouets durables aux enfants, sans plastique et sans piles.





Numéro 4: Des emballages cadeaux à impact limité sur l'environnement. "Chaque année pendant les fêtes, ce sont des dizaines de kilomètres de papier cadeau qui finissent à la poubelle. Il existe de nombreux plans B pour éviter le papier cadeau classique. Le papier journal, kraft ou recyclé, agrémenté de rubans, de pompons ou de feuillage. Certains magasins innovent sur Calvi, www.corsicabeauty.com proposent une box Furoshiki compris".





Numéro 5. Un repas de Noël sain, naturel... et de saison ! "Il est encore temps de dénicher de fabuleuses recettes de petits plats écolos et raffinés ! Pour Noël, composez un menu de saison autour de produits locaux, voire bio. Achetez en vrac quand c'est possible... Invitez les légumes de décembre à table, faites un détour par les saveurs de légumes oubliés... Bref, privilégiez autant que possible la qualité et surtout la proximité !"





Et numéro 6: Les secrets d'une table de fête zéro déchet. " Cette année, oubliez les gobelets et bouteilles en plastique : des verres et des bouteilles en verre, c'est plutôt logique ! Noël est aussi l'occasion de sortir du placard votre plus beau service de table, ainsi qu'une nappe et des serviettes en tissu. Pour la déco, toujours le même mot d'ordre : naturel, DIY et recyclage !".

È sopr'à tuttu un bon Natale in verde à tutti !

Consommer autrement pour Noël, c'est possible. En consommant local, en donnant une autre vie aux objets délaissés ou encore en créer une nouvelle aux objets obsolètes. C'est ce que propose depuis 2016 la Recyclerie Créative de Calvi.