Conservatoires d'espaces naturels en séminaire en Corse : "Femu inseme per a natura !"

« Pour protéger les espaces naturels, il est indispensable de les connaître. L’expertise scientifique constitue l’un des piliers de l’action des Conservatoires d’espaces naturels ! », répètent à l'envi tous ceux qui s'impliquent en permanence pour la protection de la nature.Les membres des Conservatoires d'espaces naturels sont de ceux-là.Lors de leur séjour à, plus de 40 temps forts ont été proposés aux 380 participants qui avaient été accueillis par, président de l'office hydraulique de la Corse : ateliers, retours d'expérience, et conférences, stands ont permis aux divers représentants des divers Conservatoires, rassemblés autour du président du réseau national, de se pencher sur de nombreuses thématiques, comme les plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées, les liens avec les changements climatiques, les protocoles scientifiques ou encore l'apport des sciences humaines et sociales.Les Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, placent, en effet, les sciences au cœur de leurs missions.Créé en 1972, le Conservatoire deœuvre, depuis plus de 50 ans, pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité en Corse. Il est particulièrement reconnu pour son expertise scientifique et technique.Souhaité comme un véritable pôle de sensibilisation et de préservation à l’échelle régionale, le CEN Corse met en œuvre toutes ses compétences au service de l’environnement et contribue à préserver les espaces naturels, les espèces et les paysages remarquables de notre région.Résolument tournée vers l’avenir, son équipe accompagne les acteurs pour une meilleure prise en compte de la biodiversité sur le territoire insulaire.C’est pourquoi, il a accueilli l’événement annuel du réseau des Conservatoires d’espaces naturels autour du thème : les sciences au cœur de l’action. C'était une première en Corse. Elle a été parfaitement réussie avec le concours de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et avec le soutien de la Collectivité de Corse et la DREAL Corse.----Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 4 100 espaces naturels. Plus de 6 millions de visiteurs fréquentent ces sites. Les 1 118 salariés interviennent sur 270 000 hectares d’espaces naturels et sur plus d’une commune sur 8, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. « Femu inseme per a natura ! »Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org & http://www.congresdescens.fr/