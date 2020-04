Confinement : et si on soutenait les agriculteurs corses en mangeant local ?

Après l'annonce du confinement, exit le brocciu, la charcuterie et les canistrelli... par peur de manquer d'approvisionnement les consommateurs corses se sont précipités sur les produits de première nécessité comme les pâtes, la farine, les oeufs, laissant de côté les produits nustrale.Des réflexes de temps de guerre qui coûtent cher aux producteurs locaux qui, depuis le début de l'épidémie, ont de grandes difficultés à écouler leur production avec notamment la fermeture des restaurants qui s'approvisionnaient chez eux.Sur les réseaux sociaux nombreux sont ceux qui demandent aux Corses de revenir à de la consommation locale. C'est le cas de Johanna Barazzoli une jeune fromagère d'Omessa, qui le 22 mars, quelques jours après le début du confinement, a posté un message Facebook poignant relié plus de 300 fois :​"Face à cette épidémie mondiale, nommée Covid-19, le monde va mal très mal... L’économie s’en va de mal avec...Pour ma part je peux vous dire que l’agriculture Corse aussi. Alors plutôt que de vous jeter dans la gueule du loup et d’acheter tout et n’importe quoi, il est grand temps de consommer local ! Nous sommes agriculteurs, nous faisons vivre vos villages, vos villes. Cumprate nustrale !On a de la viande, du fromage, de la charcuterie, du miel, des fruits et des légumes de saison...Nous aussi nous pouvons vous alimenter ! Alors n’hésitez pas à contacter les petits producteurs, qui se feront un plaisir de vous livrer, dans le respect et les règles d’hygiènes."Les produits frais n'ayant que très peu de report, Marie-Pierre Bianchini, directrice par intérim de L’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) demande aux consommateurs "de faire preuve de solidarité" et de se tourner vers la production locale. "Tout le monde est confiné à la maison alors pourquoi ne pas en profiter pour cuisiner les produits de chez nous ? C'est bientôt Pâques alors aidons nos agriculteurs et achetons l'agneau et le cabri corse", déclare-t-elle.Les agriculteurs et éleveurs se mobilisent à travers diverses actions pour vous permettre d'acheter local : drive, livraisons à domicile, points de collectes sont organisés près de chez vous.Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse est catégorique : "En passant directement par le producteur le prix est beaucoup plus intéressant, parfois les grandes surfaces prennent une marge de 50% sur certains produits."Ce confinement est une bonne occasion de découvrir de nouveaux produits mais aussi des producteurs amoureux de leur métier. A la fin de la crise, Joseph Colombani espère que : " Les personnes consommeront différemment, plus proche des producteurs."Alors que le temps commence à paraitre long, pourquoi ne pas cuisiner de bons beignets au brocciu frais ? Accompagnés d'un verre de vin rouge et de charcuterie ... Corse bien sûr !