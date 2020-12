Confinement allégé et activités nautiques : ce qui est autorisé et ce qui reste interdit

Après plusieurs semaines d’inactivité pour les équipages et les plaisanciers, et donc une période sans vérification et entretien courant du matériel, la préfecture maritime recommande de procéder avant toute sortie en mer à la vérification de sa bonne condition physique, à la vérification de l’état général du navire (moteur, voiles, mouillage, etc.) et à la conformité et l’état du matériel de sécurité obligatoire .

Enfin, la préfecture maritime rappelle qu’il est essentiel d’avoir un moyen de communication avec batterie chargée pour joindre le CROSS Med si besoin (au 196 depuis n’importe quel téléphone ou canal 16 par VHF).