Confinement à Ajaccio : Attention aux arnaques aux livraisons de courses payantes

Même à la maison, la prudence est de mise en ce temps de confinement. En effet, selon les forces de l'ordre les appels, mails et SMS frauduleux explosent avec la propagation du Covid-19. Et même si la pratique n’est pas nouvelle, aidées par le climat anxiogène et par l’isolement des populations fragiles, de nouvelles arnaques voient le jour pour tirer profit de la vulnérabilité des personnes confinées.

C'est le cas à Ajaccio où plusieurs personnes ont reçu des faux SMS de l’enseigne Monoprix d’Ajaccio qui indiquaient un créneau horaire pour la livraison des courses. La Police Nationale sur sa page Facebook indique que Monoprix n’envoie pas ce type de message. Et alerte "n’ouvrez pas votre porte durant le créneau indiqué. " Des escrocs tenteraient de monnayer ces services.