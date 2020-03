Confinement - Le service de La Poste « Veiller sur mes parents » gratuit en Corse

Dans cette période de confinement, source d’inquiétude et de solitude pour nos aînés, La Poste se mobilise et contribue à rompre l’isolement en rendant gratuit son service de lien social « Veiller sur mes parents ».



Lancé en 2017, le service « Veiller sur mes parents » propose une visite régulière par le facteur aux seniors, ainsi qu’un compte rendu des visites aux proches qui ont souscrit à l’abonnement.

Pendant toute la durée du confinement, une visite hebdomadaire de lien social est offerte à toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier (physiquement ou par téléphone).

Un postier téléphone au client en amont de chaque rendez-vous afin de confirmer qu’il est disposé à recevoir la visite du facteur. Si le client donne son accord, le facteur se rend à son domicile pour un moment de discussion conviviale, pour prendre de ses nouvelles, et échanger sur les sujets qui l’intéressent. Le service peut également s’effectuer par téléphone en fonction des situations.

En cas de non réponse à l’appel téléphonique, le facteur se rend au domicile du client par principe de précaution pour vérifier que tout va bien.



Dans le cadre des visites au domicile des seniors, le facteur applique les mesures sanitaires pour protéger son client : port du masque de type chirurgical, usage de gel hydro alcoolique, respect des distances de protection.



Les visites seront assurées par des postiers dédiés, travaillant à temps partiel pendant cette période.

A noter que pour les personnes déjà clientes, les visites du facteur deviennent gratuites ; elles ne seront pas facturées sur la période de confinement.



Dans cette période de confinement, la distribution du courrier, des colis et le maintien du lien social sont des services essentiels à la population. Avec la gratuité du service Veiller sur mes parents, La Poste et les postiers de Corse se mobilisent pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.



Pour se renseigner : par internet laposte.fr/veillersurmesparents et bénéficier du service :

par téléphone au 0800 000 011 (service gratuit + prix de l’appel)