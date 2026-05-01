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Concert hommage à l'abbé Joseph Fini à la cathédrale d'Ajaccio le 17 mai


Matteo Lanfranchi le Mercredi 13 Mai 2026 à 17:56

Ses amis et ses proches se retrouveront dimanche 17 mai à 16 heures à la cathédrale d'Ajaccio pour rendre hommage à l'abbé Joseph Fini, décédé en juillet 2025 à l'âge de 79 ans.



Concert hommage à l'abbé Joseph Fini à la cathédrale d'Ajaccio le 17 mai

Ordonné prêtre en 1972, l'abbé Joseph Fini avait consacré sa vie au service de l'Église et de la jeunesse corse. Professeur de philosophie, ancien directeur diocésain de l'enseignement catholique et chancelier honoraire du diocèse d'Ajaccio, il était aussi et surtout l'organiste titulaire de la cathédrale Santa Maria Assunta depuis de nombreuses années. Une passion pour la musique sacrée qu'il n'avait jamais cessé de transmettre. En décembre 2024, il avait eu l'honneur de jouer lors de la visite historique du pape François à Ajaccio, un moment qu'il avait vécu avec "une émotion profonde et une grande fierté".

Intitulé "La musique : une communion d'éternité", ce concert réunira deux chœurs, Vibrations dirigé par Marie-France Edmond et Jean-François Sénart, et La Croche Chœur dirigé par Jean-Louis Blaineau, ainsi que six organistes dont Pascal Le Dervouët et Michel Appietto, ses deux fidèles adjoints. Au programme, des œuvres de Bach, Vivaldi, Franck, Vierne, Rachmaninov et Hesse. La participation est libre, les dons iront à l'association La Marie Do, engagée dans la lutte contre le cancer.





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