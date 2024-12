Conca célèbre A Festa di a Nazioni ce samedi 7 décembre

Depuis plus d’un quart de siècle, A Festa di a Nazioni rassemble les Corses autour de leur identité et de leurs traditions. Ce samedi 7 décembre, Conca sera le théâtre de cette célébration emblématique, qui attire chaque année près de 500 participants. Organisée par l’association A Punta di Porta, cette fête est devenue un rendez-vous incontournable, mêlant cérémonie religieuse, spectacles et convivialité.



La soirée débutera à 18 heures à l’église Santu Stefanu, où une messe solennelle sera célébrée, suivie d’une procession traditionnelle et d’une Granìtula, une marche en spirale empreinte de spiritualité. À 20 h 30, les festivités se poursuivront à la salle des fêtes avec un riche programme musical et culturel.



Le chœur de Santu Stefanu, la Cunfraterna Santa Cruci de Portivechju, ainsi que des confréries de Quercitella et Bastia, offriront des chants sacrés. Les Voci di a Gravona viendront également animer la soirée, accompagnant des tableaux vivants retraçant des scènes historiques. Pour marquer l’esprit de cette édition, la grande banderole nationale sera déployée, symbole fort de cette fête enracinée dans la culture corse.



Parmi les moments forts, la lecture de l’Articulu 1 d’u 1735, une évocation des lois nationales corses, et des représentations par les troupes des paisani incustumati, en costumes d’époque. Les enfants des écoles locales participeront également, perpétuant ainsi les traditions auprès des nouvelles générations.



En plus des animations, les participants pourront se restaurer autour de spécialités locales, avec des plats et des douceurs typiques proposés sur place. L’entrée, fixée à 5 €, permettra de profiter de cette immersion unique dans l’histoire et la culture corses.