Compte administratif : La bonne santé financière de la Collectivité de Corse

Une gestion rigoureuse

La présentation de ce document comptable et des comptes afférents est toujours longue, fastidieuse et souvent indigeste au profane par la profusion des données et des acronymes qui s’entremêlent. L’usage voulant que ce ne soit pas le président de l’Exécutif qui s’y livre, c’est le conseiller exécutif, Jean Biancucci, grand habitué des débats budgétaires sous la mandature Giacobbi, qui s’y est collé. Avec une sobriété qui se voulait synthétique, il s’est, pour l’essentiel, tenu aux chiffres en prenant une précaution préalable : « La CdC n’existait pas en 2017, on est, donc, obligé de se référer aux comptes des trois anciennes collectivités pour faire une analyse. On ne peut pas plus la comparer à d’autres collectivités en France parce qu’elle unique par ses compétences, par sa surface d’exploitation et à tous points de vue. Le résultat cumulé est de 40,171 millions €. C’est un résultat positif très important. Il caractérise une gestion saine, au plus près des deniers publics, rigoureuse comme il se doit, mais qui a permis à la CDC d’avancer, c’est-à-dire d’assumer ses charges et d’investir pour l’avenir. La CdC affiche, au terme d’une année d’existence, de bons résultats qui permettront une montée en puissance des actions menées ».



De bonnes nouvelles

Et Jean Biancucci d’aligner « les bonnes nouvelles » : la baisse « très significative » de 1,16 % des dépenses de fonctionnement qui s’établissent à 878,7 millions €, soit une baisse de 10 millions €. Une augmentation des recettes de fonctionnement de 1,26 % supérieure à l’évolution des dépenses. La réalisation de plus de 275 millions € d’investissement, soit pratiquement le montant cumulé de l’investissement moyen réalisé par les trois collectivités avant la fusion. « Nous avons suivi une stratégie financière proposée par le cabinet Kopfler et nous obtenons des indicateurs de solvabilité très satisfaisants avec une épargne brute de 208 millions €, ce qui donne une capacité d’endettement qui s’améliore nettement à 3,7 ans. La CdC a maintenu ses engagements au niveau de la cohésion sociale, c’est un marqueur de notre politique, avec la maîtrise de la dépense publique et la compression des dépenses de fonctionnement. Il ne s’agit pas de compresser la dépense, mais de mieux dépenser. Tout ce qui concourt à l’équité sociale et au bien être des citoyens n’a pas été affecté. Les dépenses de formation et les allocations de solidarité ont augmenté, la redistribution atteint 88,5 millions €. Notre effort a porté sur les charges à caractère général en baisse de 11,8 %. L’augmentation des charges de personnels a été contenue à 2,87 % ».



Une situation saine

Côté recettes, la fiscalité, qui totalise 700 millions €, soit 75% des recettes, bondit de 8,73 %, ce qui se traduit par un volume financier supplémentaire de 56 millions €, du à la réfaction TVA, aux droits de mutation à titre onéreux et aux taxes spécifiques sur les transports, le tabac… « Cela est du aussi à la politique menée à la fois en matière d’attractivité des territoires et de développement économique que nous avons suscitée ». Les dotations publiques, quoiqu’impactées par la baisse des subventions versées par l’Etat, reste importantes, et dépassent 335,6 millions €. « On a un double objectif : un taux d’épargne brute important et une capacité forte de désendettement ». Le premier s’élève à 19,4 % du second. L’épargne nette, fléchée à 175 millions €, révèle la capacité d’investissement et représente 90 % des besoins. La dette se monte à 775 millions € avec un remboursement d’emprunt de 61,57 millions €. « La CdC n’a pas totalement mobilisé les emprunts contractés et prévus au budget primitif 2018. Malgré les difficultés de mise en place, on est parfaitement dans les clous. Cela nous permettra de poursuivre une politique ambitieuse à la hauteur des besoins en matière d’équipements structurants ».