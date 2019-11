Communauté de communes Marana-Golo : De nouveaux services en ligne pour les usagers

Le site https://maranagolo.org/ se veut une comme une plateforme participative entre l’institution intercommunale et les populations des 10 communes membres : Biguglia, Bigurno, Borgo, Campitello, Lento, Lucciana, Olmo, Monte, Scolca et Vignale.Ici, toutes les compétences intercommunales sont détaillées : régie de l’eau potable, assainissement des eaux usées, gestion et collecte des ordures ménagères, voirie, aménagement du territoire, tourisme. L’ergonomie du site a été réalisée pour qu’à partir d’un seul clic, l’usager puisse accéder à l’ensemble des services proposés.Par ailleurs, les particuliers et les entreprises ont la possibilité de payer directement leur facture d’eau et d’assainissement directement sur le site via un logiciel sécurisé. Un usager pourra créer son compte « Espace Citoyen » afin d’effectuer en ligne de nombreuses démarches : payer sa facture, voir ses factures, modifier ses coordonnées.Deux espaces sont disponibles, l’un concernant les régies d’eau et d’assainissement, l’autre le volet des ordures ménagères. Ouvrir son compteur, signaler une fuite, solliciter un raccordement, demander un conteneur, un composteur individuel, localiser un point d’apport volontaire, signaler un dépôt sauvage ou bénéficier des dernières informations sur les collecte de tri sélective sont accessibles à partir du site.Les hébergeurs touristiques (hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes, peuvent également s’acquitter de la taxe de séjour en allant sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal : www.maranagolo-tourisme.com