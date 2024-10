Communauté de Communes Castagniccia Casinca : un projet de revitalisation ambitieux au service de ses 42 communes

La Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca, réunissant 42 communes, affiche des ambitions claires pour les années à venir. A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux à Vescovato, Antoine Poli, son président, a évoqué ces projets visant à dynamiser le territoire et répondre aux besoins de ses habitants.



Un des principaux défis concerne la gestion des déchets. Depuis quatre ans, deux centres de tri ont été mis en place, et un service de tri porte-à-porte dessert aujourd’hui 800 foyers. "Nous visons à instaurer une tarification incitative sur les déchets, où les habitants paieront en fonction de leur production. L'objectif est de réduire le tonnage des déchets et, par conséquent, de diminuer le coût du service, qui accuse actuellement un déficit de 500 000 euros, un chiffre insoutenable pour notre communauté", a expliqué Antoine Poli.



En matière d’assainissement, la ComCom a lancé des travaux d'envergure, soutenus par un financement de 3,5 millions d’euros en partenariat avec la Banque des Territoires. Ces projets incluent la réhabilitation de plusieurs stations et réseaux d’assainissement, prévue dans les mois à venir.



Parallèlement, de nouvelles initiatives sociales sont à l'horizon. La création d'une Maison des Mille Premiers Jours et d'un centre médical d'urgence est annoncée pour renforcer l’accompagnement des familles et améliorer l’accès aux soins d’urgence. "Ces projets sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie de nos habitants", a ajouté le président.



Pour engager la jeunesse dans les enjeux locaux, un Conseil Communautaire des Jeunes sera également mis en place. "Je souhaite que notre jeunesse s'approprie des projets, s'exprime librement et s'investisse pour l'avenir de notre territoire. La démocratie a besoin de leur participation", a-t-il affirmé.



Cependant, la mise en œuvre de ces projets se heurte à des contraintes budgétaires significatives. Le financement a été rendu possible grâce à l’apport de plusieurs acteurs publics et à un effort d'autofinancement. L'État a contribué à hauteur de 1 048 245,10 €, représentant environ 30 % du coût total, tandis que la Collectivité de Corse a investi 1 302 100 €, soit 37 %. La Communauté de Communes a autofinancé 1 149 654,90 €, correspondant à près de 33 % du montant global.



Antoine Poli a conclu en soulignant l’importance de ces projets pour l'avenir de la communauté : "Bien qu'ils soient coûteux, ils témoignent de notre engagement à moderniser nos infrastructures. Nous devons garantir des services publics de qualité, même en milieu rural."