Comment sauver les fêtes de Noël en Corse

Les fêtes de Noël approchent, mais il semblerait que la situation sanitaire et économique de l’année 2020 ne soit pas propice à la magie des fêtes. Une période difficile pour les commerçants comme pour les consommateurs, notamment dans le secteur du jouet.



Les commerçants corses réclament des mesures pour compenser le manque à gagner dû au confinement



On le sait, l’année 2020 aura été particulièrement difficile pour les commerçants. Depuis l’annonce des nouvelles mesures de reconfinement, de nombreux magasins en Corse ont dû baisser le rideau en raison de la persistance de la crise sanitaire. Une situation qui est à la fois difficile à vivre, mais aussi à accepter pour une majorité de commerçants qui ont joué le jeu de la distanciation sociale dans leurs boutiques, et qui s’inquiètent sérieusement pour leur avenir.





Ce constat est d’autant plus dur avec l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, qui représentent normalement l’une des périodes phare en matière de chiffre d’affaires, en France comme dans la reste de la France. Le problème est qu’avec une situation économique précaire pour de nombreux habitants de l’île de beauté, les tiroirs caisses restent dangereusement vides.





Certains essayent de se faire connaître sur les réseaux sociaux, puisque créer sa propre plateforme de commerce en ligne en si peu de temps et sans connaissance technique est mission impossible.



Trouver des compromis et du soutiens pour les acteurs économiques



Les grands magasins corses souffrent d’ailleurs tout autant que les plus petites boutiques et les commerces indépendants. Chacun cherche des solutions qui permettraient de sauver les meubles, et la magie de Noël. Dans la région de Bastia, le gérant d’une grande enseigne propose, par exemple, d’augmenter l’amplitude horaire des commerces, et de baisser la jauge d’acceptation des clients pour que tout le monde s’y retrouve. Selon lui, il est important de trouver des compromis pour ne pas laisser trop de plumes tout en respectant les contraintes sanitaires.



L’association des maires de Haute Corse a également témoigné son soutien aux commerçants, que la situation préoccupe. Cette dernière a défendu, lors d’un rendez-vous en préfecture, l’idée de rouvrir les commerces avant les fêtes de Noël, avec des conditions sanitaires plus strictes.



Comment sauver la magie de Noël en Corse ?



Mais les commerçants ne sont pas les seuls à souffrir de la situation. Avec un taux d’occupation de moins de 1 % dans les hôtels, le secteur du tourisme est lui aussi mal en point, et avec lui près de 10 % de la population active sur l’île. Résultat, les familles ont un budget beaucoup plus serré pour Noël.





La bonne nouvelle est qu’il existe toujours des astuces pour faire et se faire plaisir à petit prix. L’approche du Black Friday est une lueur d’espoir pour de nombreuses familles, et des petits gestes simples comme préparer ses courses à la maison en consultant les catalogues en ligne (pour les grands magasins de jouets, par exemple), permettra de comparer plus facilement les prix et de faire de bonnes affaires.





Même si l’île de beauté a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire et économique, ses commerçants et habitants se démènent pour préserver la magie de Noël et relancer l’activité en Corse.