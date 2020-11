Comment les entreprises corses protègent leurs employés ?

Lors de son allocution présidentielle du 28 octobre, Emmanuel Macron a bien appuyé sur l’aspect différent de ce nouveau confinement. Tout d’abord, le télétravail reste obligatoire mais il y a quelques exceptions pour certaines entreprises. C’est pourquoi, de Dans toutes les entreprises qui ne reçoivent pas du public et où l’activité peut se poursuivre, ce qui est le cas pour un bon nombre d’entreprises en Corse, des règles sanitaires ont été rajoutées :· Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos et celui-ci doit être changé toutes les 4 heures. Selon la loi, le port du masque doit être systématique dans les lieux clos en entreprise sous peine d’amendes. Par ailleurs, ces masques doivent être certifiés par la norme AFNOR.· La distanciation sociale doit être respectée même lorsque les personnes portent un masque. Pour rappel, chaque personne doit être éloignée d’au moins 1 mètre de la personne la plus proche. Cette règle oblige donc les salariés à bouger leurs postes de travail afin de respecter cette distanciation.· La désinfection régulière du poste de travail devient obligatoire dans la majorité des entreprises. En effet, utilise r s désinfectantes mais aussi du gel hydroalcoolique devient obligatoire pour nettoyer les postes le plus souvent possible.· Le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique ou avec du savon devient systématique avant et après avoir touché du matériel professionnel.Le lendemain de l’allocution du président de la République, son Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour détailler les mesures prises par le gouvernement. Lors de l’annonce des mesures pour l’entreprise, Jean Castex a appuyé son discours en appelant les entreprises qui resteront ouvertes à participer activement à une ou plusieurs campagnes de tests grâce aux tests antigéniques. De plus, le Premier ministre a exhorté les sociétés à détecter les signes de la COVID-19 et à évaluer les risques pour les salariés afin de ne pas créer de clusters.