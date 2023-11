Comment Figari se structure pour ne pas devenir un village dortoir

C'est une grande et majestueuse maison de maître en pierres, sur quatre ou cinq étages. Mise en vente il y a quelques mois, elle devrait arriver dans le giron communal, confirme le maire Jean Giuseppi : "C'est en cours, un compromis de vente a été signé."



Idéalement située en face de l'église, la bâtisse pourrait accueillir des services de proximité, des commerces et même un centre culturel, espère Jean Giuseppi, qui ne veut pas trop en dire : "On a quelques contacts avec des institutionnels ou de grosses sociétés. On va lancer un appel à manifestations d'intérêt et associer au maximum la population de Figari autour de ce projet." L'édile figarais espère aussi pouvoir accueillir des professions médicales - un médecin surtout, car le seul qui exerçait à Figari ces dernières années est décédé.



400 habitants supplémentaires en quinze ans



Depuis son arrivée aux affaires en juillet 2020, Jean Giuseppi s'attache à structurer un village qui a gagné plus de 400 habitants en quinze ans. "L'accent avait été mis sur la construction par mes prédécesseurs, mais pas sur la structuration." Équidistante de Porto-Vecchio et Bonifacio, Figari a attiré de nombreux habitants, notamment du fait de ses prix au mètre carré généralement inférieurs à ceux pratiqués dans les deux villes de l'Extrême-Sud. "On était dans une phase de périurbanisation, maintenant on ne veut pas devenir un endroit-dortoir, tiraillé entre Portivechju et Bunifaziu", insiste le maire. D'où la construction d'une crèche, dont l'ouverture est prévue pour septembre 2024.