Collision frontale à Fontanone di Vignale: Une sexagénaire décède. 5 blessés graves

Le bilan est lourd, très lourd. Il était très précisément 16h54 lorsque pour une raison indéterminée, deux véhicules sont entrés en collision, dans un choc frontal très violent.

D'importants moyens ont aussitôt été dépêchés sur place: 4 ambulances VSAB, un Véhicule de Secours Routier, Un véhicule routier médicalisé avec Médecin du SAMU, l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité Civile avec médecin à son bord, et au total 22 pompiers qui sont intervenus dont trois cadres.

La Gendarmerie était également sur place alors que la route était coupée pour permettre de sécuriser la zone de secours.

Malheureusement, à l'arrivée des secours il n'y avait plus rien à faire pour une des victimes, une femme âgée de 65 ans.

On dénombrait également 5 autres victimes souffrant de blessures graves.

Toutes ont été évacuées par Hélicoptère et par la route vers le Centre Hospitalier de Bastia.