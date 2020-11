Collégienne à Calvi, Eva Eisenberg lauréate du concours régional et national "Bulles de mémoire"

Ambiance festive entre deux cours ce lundi matin au collège docteur Jean-Félix-Orabona à Calvi où le principal de l'établissement, Jean-Louis Angeli, a remis le prix régional et national du concours "Bulles de mémoire" décerné à une brillante élève, Eva Eisenberg.

Ce concours "Bulles de mémoire" est organisé par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Il propose aux collégiens et lycéens de réaliser une bande dessinée autour d'une thématique mémorielle.

Le thème pour la saison 2019-2020 était: " S'engager pour la République".

"Eva était en 4ème l'année dernière lorsqu'elle m'a fait part de son projet de se présenter à ce concours en qualité de candidate libre. Seule, elle a effectué chez elles des recherches durant ses heures libres et chaque jour elle me faisait part de ses avancées. J'ai fait ce qui était nécessaire pour l'accompagner dans sa démarche" précise son professeur d'Arts Plastiques Sandra Orsoni.

Intitulée "Transmettre un passé, une mémoire... s'engager" Eva avoue s'être inspirée d'un voyage avec ses parents à Oradour sur Glane pour réaliser sa BD dont le principal Jean-Louis Angeli soulignera la qualité du travail accompli lors de la réception qui s'est déroulée dans le cadre du CDI de l'établissement.





Un tantinet timide mais déterminée Eva a construit sa BD comme une professionnelle.

Pour décliner la trame de son histoire, dans la première bulle elle raconte l'histoire de la petite Lucy qui rend visite à sa grand-mère dans un petit village du Limousin. La mamie l'invite à s'asseoir afin de lui raconter le tragique destin de ce petit village de Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire connu du monde entier pour porter les traces du massacre de sa population par une Unité de la Waffen SS le 10 juin 1944.





Le dialogue s'installe.

"Mamie, pourquoi tu retournes à l'école?

"J'interviens dans les écoles pour parler de l'histoire des Grandes Guerres du XXième siècle"

A quoi ça sert?

"A ne pas oublier les atrocités du passé pour que cela ne se reproduise plus".

Mais je ne comprends pas

Je vais t'expliquer"

S'en suit le déroulement de ce massacre du 10 juin 1944. Une BD remarquablement construite qui se termine par une note d'optimisme avec ce devoir de mémoire et cet invitation au service civique en s'engageant comme bénévole dans des associations ou autres

" La République c'est moi, c'est vous... engagez vous".





Un travail de très grande qualité



Cette BD d'Eva Eisenberg a touché le jury régional de l'ONACVG qui n'a pas hésité à lui décerner en juillet dernier le 1er prix. Le jury national à Paris en a fait de même en annonçant au mois d'octobre dernier qu'elle était la grande lauréate.

Eva Eisenberg aurait du se rendre à Paris avec sa prof d'Arts Plastiques, Sandra Orsoni pour recevoir son prix mais en raison de la crise sanitaire cela n'a pas été possible.

C'est donc au CDI du Collège que ces deux prix remportés ont été remis à Eva, en présence de ses parents, de sa prof d'Arts Plastiques et de ses camarades de classe.

" C'est un travail de très grande qualité, au niveau du dessin, du graphisme, mais également du scénario et des informations importantes que l'on peut retrouver. Cela a représenté beaucoup d'heures de travail pour Eva et pour les enseignants dans leur accompagnement.

J'ai un message de l'inspecteur d'Académie de Haute -Corse qui me dit sa fierté pour le prix décerné tant au niveau régional que national et te félicite.

A mon tour je te félicite et te dit ma fierté en tant que chef d'établissement mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté éducative pour le travail accompli" ajoutait Jean-Louis Angeli.

Eva recevait ses prix, un bon d'achat à la FNAC et un cadeau du corps enseignant.

Avant de rejoindre ses camarades dans une autre salle pour un cours de Mathématiques, Eva remerciait tout le monde avant d'ajouter combien le devoir de mémoire était important.