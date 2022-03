Collecte des déchets au porte à porte : le 1er juin pour Mansu et Galeria

De façon permanente, la commune de Galeria compte 366 habitants. " Avec Mansu, nous atteignons à peu près les 500 habitants à l'année sur la région" précise-t-il.

Mais durant l'estive, la micro-région du Falasorma connaît une saisonnalité très importante. " En saison, 1 500 personnes résident sur la commune de Galeria et il y a en autant de passage par jour, en visite, à la plage ou à la rivière", souligne le maire, ce qui inquiète de facto la population locale.



" Pour le tourisme rien n'est prévu ? Sans points d'apports volontaires ou de corbeilles publiques, où seront jetées les ordures des touristes qui viennent à la rivière où celles des nombreux plaisanciers qui ne trient jamais rien sur leur bateau ? " s'interrogeait une habitante de la région

" Nous nous sommes posé la question si nous devions installer des corbeilles en ville ou dans les lieux au flux touristique important. Cependant ces endroits deviennent rapidement de vrais dépôts d'ordures très sales où sont souvent jetés des sacs poubelles entiers, non triés" répondait le président de l'interco François-Marie Marchett

Éducation et responsabilité de chacun font partie intégrante de la campagne menée par la communauté de commune à travers la collecte en porte à porte. Il a par ailleurs rappelé que les touristes n'étaient certainement pas les seuls et uniques responsables des décharges sauvages qui fleurissent un peu partout et autres irrespect du tri, en basse saison.



Du côté du matériel, l'achat des sacs biodégradables pose également problème pour certains. Même si aujourd'hui ces sachets, qui doivent être obligatoirement utilisés pour le biodéchets, se trouvent plus facilement en grande surface, " le prix est plus élevé que les autres sacs. Il faut donc toujours mettre la main à la poche" reprochait un des habitants. Pour l'heure, la communauté de commune met gratuitement à disposition ce genre de sacs, ainsi que ceux destiné aux emballages, dans les mairies.



Pour rappel, en 2016, les professionnels ont été soumis à la collecte des biodéchets. Le porte à porte chez les particuliers a débute en 2017 par la commune d'Algaiola.