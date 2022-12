Clémentine corse : Un bilan en demi-teinte et des produits qui ne font plus l’aller-retour

« La punaise diabolique a impacté entre 25 et 30 % de la récolte de clémentines, cette année », déclare Laure Garnero, coordinatrice de Terre d'Agrumes et ingénieur agronome. Cet insecte invasif venu d’Asie centrale, de son nom scientifique Halyomorpha Halys, est un véritable fléau pour l’arboriculture, la viticulture et le maraichage. Amateur de fruits, il inflige de lourdes pertes aux vergers en piquant les fruits et les branches qui pourrissent, ensuite, en quelques jours. Il n'existe pas de moyens de lutte efficace à grande échelle contre sa prolifération. Pour l’instant, les agriculteurs n’ont d’autre recours que le piégeage : « Nous avons réalisé des piégeages avec un phéromone qui attire cet insecte et l’englue ou le noie dans de l’eau savonneuse dans le lieu du piège aux abords du verger. Toute une étude est en train d’être menée par la profession pour trouver le parasitoïde qui permettra de lutter de manière biologique contre cette punaise, mais il faut d’abord prouver que ce parasitoïde est naturellement présent sur l’île. C’est la loi ». Laure Garnero indique que le groupement, faisant de nombreux lâchers d’auxiliaires dans le cadre de sa démarche d’Agroécologie, a réalisé des études d’impact : « On intervient sur le milieu et l’on veut voir comment cela impacte la faune et la flore locales. On a, donc, mené de front deux études environnementales, l’une pour savoir quel était l’impact de l’agriculture sur la biodiversité et, l’autre pour définir les éléments qui favorisent la biodiversité. Dans la première étude sur l’évaluation, on a regardé la biodiversité dans nos sols à l’aide de différents tests, mais aussi dans les houppiers, c’est-à-dire la frondaison des arbres, également dans les pourtours de nos vergers. Nous avons comparé avec du maquis, des vergers abandonnés et des vergers cultivés pour essayer de mieux comprendre nos activités ». Le but avoué était de montrer que la culture Bio préservait l’environnement, mais le résultat n'est pas probant. « On voulait prouver qu’un verger Bio avait plus de biodiversité qu’un verger conventionnel, on n’a pas réussi à le prouver. On trouve beaucoup de biodiversité dans certains endroits, un peu moins dans d’autres, mais ce n’est pas toujours lié à des pratiques agricoles. C’est lié à la vie qui s’est mieux développée dans certains endroits que dans d’autres, pas forcément parce que c’était un verger BIO ou un verger conventionnel, ou un site industriel par exemple ».



N.M.