Claude Pianne chevalier de l'ordre national du Mérite honoré à Santa Reparata-di-Balagna

Claude Pianne était à l'honneur, dimanche,dans la salle polyvalente de la municipalité de Santa Reparata-di-Balagne où une réception était organisée en son honneur.

Par décret en date du 29 mai 2019, paru au journal Officiel, au titre du ministère des Armées, Claude Pianne a été fait chevalier de l'ordre national du Mérite.

Une distinction qu'il doit en grande partie au sacerdoce qu'il voue à l'association des anciens combattants de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

La FNACA dont il est vice-président départemental, président de la section locale de Santa-Raparata-di-Balagna et Porte-Drapeau officiel pour la Balagne.

Ce sacerdoce, Claude Pianne l'accomplit avec beaucoup de sérieux et de compétence comme l'a souligné dans son allocution le docteur Ange-François Vincentelli, maire de Santa-Reparata-di-Balagne, avant de rappeler son parcours militaire, engagé à l'âge de 19 ans pour servir son pays au Maroc et en Algérie mais aussi son engagement auprès de la Municipalité, dont il fut conseiller municipal, avant de s'éclipser au profit de la parité hommes-femmes.

Claude Pianne, c'est aussi un homme qui s'engage au sein de l'association agréée pour la pêche et protection du milieu aquatique, notamment auprès des scolaires. Il est également garde-pêche particulier sur le département.

Cette distinction tant méritée lui était remise par Jean Raffé, président départemental de la FNACA pour la Haute-Corse.

Très ému, Claude Pianne prenait le micro pour remercier toutes les personnes présentes.

Un buffet devait suivre.