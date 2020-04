Claude Ferrandi (SC Bastiais) : "On savoure cette montée dans un contexte éprouvant"

- Une satisfaction mesurée président ?

- Il y a d’abord un sentiment de satisfaction bien sûr. On apprend une bonne nouvelle dans une période très particulière, où on reçoit chaque jour des nouvelles peu rassurantes pour l’humanité et pour la planète. Malgré tout on garde cet esprit un peu égoïste de joie d’avoir eu cette annonce de la fédération. Cela ne m’empêche pas de penser à tous ceux qui souffrent. C’est frustrant de savourer cette accession dans ce contexte car on a envie de la partager mais aujourd’hui on a la tête baissée, on subit. Peut-être pourra t-on organiser un match de gala à la fin de la crise et fêter alors l'accession, comme il se doit »





- Une réussite sportive ?

- On a prouvé sportivement qu’on méritait cette accession. Les circonstances ne sont peut-être pas celles qu’on souhaitait car on aurait aimé terminer la saison. N’oublions pas que nous sommes toujours dans une période de reconstruction. Cette montée est une étape. L’objectif étant de construire un club solide et pérenne. En début de saison nous avions regardé les statistiques des années précédentes. Depuis 5 ans, tous les clubs qui sont montés de N2 à N1 totalisaient entre 14 et 17 victoires en 30 matchs. Le SCB n’a disputé que 21 matchs et obtenu 17 victoires. On aurait pu pulvériser le score ! On ne va pas bouder notre plaisir.





- Coté finances, cela ne risque t-il pas d’être difficile dans de ce contexte de crise ?

- On ne peut en effet pas faire fi de l’aspect financier. Aujourd’hui l’économie mondiale et bien sûr locale est à l’arrêt. Cela va mettre à mal les finances. Cela va faire mal. Mais pour l’heure nous ne connaissons pas encore la mesure de cet impact. On ne peut aujourd’hui vous donner un autre d’idée du budget. Trop de paramètres, encore inconnus, sont en jeu. On va avancer avec les données qui sont les nôtres et on montera un budget en conséquence. Nous allons questionner nos sponsors et on aura une vision plus claire. Une chose est sûre, on ne fera pas de folie, on restera sobre. La pérennité du club passe par là. Ne pas être trop euphorique dans ce qu’on va faire.





- Une idée de l’effectif ?

- Ce sera bien sûr en fonction du budget mais il n’y aura pas beaucoup de changement dans l’effectif actuel ».



- Une date de reprise ?

- Non pas de date, pas de consignes. On est trop dans le flou. C’est très compliqué. Nous ne sommes décideurs de rien. Attendons les directives des instances nationales





- La différence entre le N2 et le N1 ?

- Le National est un championnat qui se rapproche du championnat pro. Il faut des joueurs hybrides, des joueurs athlétiques et techniques. Je souhaite que notre équipe qui est joueuse puisse bien se comporter dans un tel championnat.





- Le club avance t-il comme vous le souhaitez ?

- Aujourd’hui nous sommes en National. Le moment peut-être de temporiser nos objectifs, avancer avec les données que nous aurons, prendre du recul, voir ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire. Il est trop tôt aujourd’hui pour dire ce qu’on a l’intention de faire la saison prochaine, il nous manque trop de données.





- Prochaine étape : la DNCG ?

- Il était prévu de rendre les comptes pour le 15 mai. Peut-être y aura t-il un délai supplémentaire mais de toutes façons nous sommes prêts. Il y aura une estimation du budget au 30 juin et pour la saison prochaine.