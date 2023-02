Classement Booking des villes les plus accueillantes de Corse : Sartène en tête du classement

Sartène remporte le titre de la ville la plus accueillante de Corse, selon un classement de Booking.com. Ce jeudi 2 février, la plateforme de réservation en ligne a dévoilé le résultat des Traveller Review Awards 2023 des récompenses qui se basent sur les 240 millions d'avis laissés par les voyageurs.Sartène devance Bastia et e troisième position, on retrouve Lisula. Patrimonioarrive en quatrième position, suivie par Bonifacio qui complète ce Top 5.Ces différentes destinations répondent pour la grande majorité aux nouvelles attentes des utilisateurs de Booking.com : des voyages plus durables (grâce au badge Voyage Durable témoignant des efforts écoresponsables mis en place par les partenaires), la qualité du service et la propreté des lieux, et le type de logement (les appartements figurent en première place des établissements les plus récompensés, suivi pour la première fois dans l'histoire de ces récompenses, par les maisons de vacances ayant obtenu la deuxième place, et devançant ainsi les Bed & Breakfast, les hôtels et les maisons d'hôtes).A niveau national, le podium des villes les plus accueillantes de France est occupé par trois villes alsaciennes : Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr.