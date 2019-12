City trail : la 4e édition de Curra In Cor' di Portivechju le 30 Décembre

Cette manifestation va permettre aux plus jeunes, jusqu'aux benjamins, dès 17 heures de prendre part à des courses qui leurs sont réservées. A 19h15, une fois le feu d'artifice tiré, le City Trail va s'élancer sur une boucle de quatre kilomètres que les minimes auront à faire à une seule reprise, alors que les autres catégories auront deux tours à effectuer. Un parcours de quatre kilomètres est, également, réservé pour les marcheurs. A noter que l'ensemble des départs aura lieu sur la place de la mairie.





Information importante la lampe frontale est obligatoire.

Cette quatrième édition de Curra In Cor di Portivechju, qui mettra aux prises concurrents aguerris et débutants, dans l'ambiance si particulière du City Trail,, va permettre de soutenir les associations locales Paul-Toussaint Des Mots pour le Dire, Stella Zitellina et Romane Un Pas Après l'Autre, au profit des enfants touchés par la maladie. Les inscriptions se font sur krono corsica (10 euros pour la marche et 18,60 euros pour Curra In Cor' Di Portivechju).

Pour les retardataires, il sera encore possible de s'inscrire sur place, lundi, avant la course.