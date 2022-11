Circuit du "grand régional corse de dressage" : première étape, réussie, à Corti

Ce sont près de 200 engagés qui ont été accueillis sur les deux jours d’épreuves, du niveau club 4 pour les débutants au niveau amateur 1, 2, 3 pour les plus expérimentés, ce qui confirme un engouement croissant pour ce sport.Le dressage est une discipline sportive qui consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité d’emploi.Dans les compétitions, les évolutions se font sur des reprises composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les différentes allures.Ainsi les couples cavalier-cheval, le plus souvent des cavalières, ont déroulé leurs reprises devant le regard des juges présents, formés et qualifiés pour les départager, dont deux juges continentaux, et deux juges insulaires m.etLe soleil a répondu présent, et de l’avis des participants ce premier concours de la saison fut une vraie réussite.Rendez-vous est donné le mois prochain, au même endroit, les 10 et 11 décembre, cette fois-ci pour le Championnat de Corse.