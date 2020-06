Chute sur le GR 20 : un homme évacué sur l'hôpital de Bastia

C.-V. M le Mardi 23 Juin 2020 à 21:19

Un homme d'une cinquantaine d'années a effectué une chute ce mardi vers peu après 19h15 sur le GR 20. L'accident est survenu entre le col d'Innominata et le refuge de Carr0zzu, sur le territoire de la commune de Calenzana. Souffrant de blessures à la face, au dos et à un genou l'homme a été pris en charge par Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile et des hommes du PGHM de Corse, et évacué sur le centre hospitalier de Bastia. Auparavant c'est un jeune d'une quinzaine d'années qui lui aussi avait chuté qui a été transporté par les airs jusqu'à Bastia.

