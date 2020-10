Chômage en Corse : baisse des demandeurs d’emploi (-11,4 %) au troisième trimestre

Après une forte hausse au 2e trimestre, le nombre de chômeurs a enregistré un fort recul au 3e trimestre 2020 en Corse.Malgré un contexte très incertaine, le nombre de chômeurs insulaires a diminué de 11,4 % au troisième trimestre grâce notamment à une forte baisse (- 19,7 %) en catégorie A (sans activité) , soit - 3.110 demandeurs d’emploi en catégorie A, B et C en moins pour un total à 24.290, selon les chiffres de la Direccte Corse publiés mardi.Le nombre d'inscrits en catégorie A reste à un niveau élevé 18 880, en hausse de 16,2% sur un an.L'effectif des catégories A, B, et C, incluant les demandeurs d'emploi en activité réduite, atteint les 27 640 personnes en hausse de 12,3% sur un an.Au troisième trimestre 2020, en Corse, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –22,4 % en Corse-du-Sud et –17,0 % en Haute-Corse.Sur un an, elles se situent entre +13,5 % en Haute-Corse et +19,1 % en Corse-du-Sud.Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –13,9 % en Corse-du-Sud et –8,8 % en Haute-Corse pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre +12,2 % en Haute-Corse et +17,6 % en Corse-duSud.