Chômage. En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en hausse au 3e trimestre

Au troisième trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) en Corse s'établit à 12 950. Cela représente une augmentation de 1,1 % par rapport au trimestre précédent, soit 140 personnes de plus, et une hausse de 0,8 % sur un an. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 0,2 % ce trimestre (+0,1 % sur un an).





Les évolutions des demandeurs d'emploi en catégorie A montrent une augmentation de 1,0 % en Corse-du-Sud et de 1,0 % en Haute-Corse sur le trimestre. Sur un an, la hausse varie entre 2,9 % en Corse-du-Sud et une baisse de 0,9 % en Haute-Corse.



Concernant les tranches d'âge en catégorie A, les hommes enregistrent une augmentation de 1,5 % sur le trimestre (+3,4 % sur un an). Les femmes voient leur nombre augmenter de 0,7 % sur le trimestre, tandis que sur un an, elles affichent une baisse de 1,3 %.



19 620 demandeurs d'emploi au total

Le nombre total de demandeurs d'emploi sur l'ile, incluant les catégories A, B et C, atteint 19 620 au troisième trimestre 2024. Ce chiffre augmente de 0,7 % par rapport au trimestre précédent (+140 personnes) et de 3,0 % sur un an. Pour les catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,4 % pour les hommes sur le trimestre (+5,9 % sur un an) et de 1,0 % pour les femmes (+0,7 % sur un an).





Par tranche d'âge, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C diminue de 0,8 % pour les moins de 25 ans sur le trimestre, tout en étant stable sur un an. Les personnes âgées de 25 à 49 ans voient une augmentation de 0,6 % sur le trimestre (+3,1 % sur un an) et celles de 50 ans et plus, une progression de 1,9 % sur le trimestre (+3,7 % sur un an).