Chômage : Baisse de 2,6% en Haute-Corse !

Au deuxième trimestre 2019, en Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 8 760. Ce nombre baisse de 2,6 % sur un trimestre (soit –230 personnes) et de 4,2 % sur un an. En Corse, ce nombre baisse de 4,4 % sur un trimestre (–4,1 % sur un an).

En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 11 440 au deuxième trimestre 2019. Ce nombre baisse de 2,5 % sur un trimestre (soit –290 personnes) et de 3,9 % sur un an.

En Corse, ce nombre baisse de 2,9 % sur un trimestre (–3,7 % sur un an)





« Les actions mises en place par l’Etat et tous ses partenaires dans ce secteur portent donc leurs fruits mais il va falloir consolider cette baisse » souligne François Ravier, le préfet de la Haute-Corse.

Lors de cette réunion, outre la situation de l'emploi en Haute-Corse, le projet de plan départemental d'insertion pour la jeunesse a été évoqué

« Plusieurs sujets ont été abordés » indique le préfet de la Haute-Corse. « Comment lever le frein à la mobilité, comment coordonner les aides et les modes de transports pour permettre aux jeunes, souvent les plus touchés par les problèmes de mobilité, d’accéder à la formation, à l’emploi ou à l’apprentissage. On va aussi mettre en place une action spécifique envers les jeunes pour avoir une approche plus individualisée et ainsi les amener à définir un projet et à mobiliser l’ensemble des ressources pour permettre leur insertion dans la vie active ».

CNI a tendu son micro au préfet de la Haute-Corse



*Etat (préfet de Haute-Corse, sous-préfet Calvi, sous-préfet Corte) CdC, Maires, CAB, CCI, Chambre d’agriculture, des métiers, Education Nationale, DDCSPP, Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, Ecole de la 2ème chance, AFPA,CFA, MEDEF, CGPME,U2P, Syndicats.