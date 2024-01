Chjama Patriotta vers une transformation en mouvement politique ? On saura le 28 janvier à Corte

Oui, il a été plus qu’entendu, nous avons eu énormément de coups de fil, ça a bougé et fait parler. On a pu voir dans l’amphithéâtre de Corti, le 15 octobre , que l’amphi était trop petit pour contenir la masse de militants présents.- Une volonté d’occuper le terrain. On nous a demandé de venir dans les régions, ce que nous avons fait pendant trois mois à travers dix réunions politiques. On a rencontré près de 600 militants. Ces militants ont discuté avec nous de leurs préoccupations, de leurs motivations. Le principal problème qui revient, c’est la colonisation de peuplement, à travers des arrivées massives de Français. Notre population est passée de 250 000 habitants en 1990 à 350 000 aujourd’hui, sachant qu’on n’a pas eu de retour de la diaspora et qu’on a un solde décès/naissances équivalent. Donc ce sont de nouveaux arrivants non corses qui ont débarqué (NDLR : selon l’INSEE , la Corse est la région de France qui a le plus vu sa population augmenter entre 2014 et 2020, mais le profil de ces nouveaux arrivants n’est pas renseigné. En revanche, toujours selon l’INSEE , un habitant sur dix en Corse était un immigré en 2018, catégorie dans laquelle les personnes originaires du Continent n’entrent évidemment pas en ligne de compte). Quel pays au monde peut accepter une telle immigration ? On est en train de devenir minoritaire et on va disparaître.- C’est un problème très grave, parce qu’on a des sociétés françaises qui vont venir construire des immeubles entiers en Corse et qui vont les réserver aux locations estivales, tout en faisant une concurrence déloyale à notre hôtellerie. On a un prix du neuf qui est déjà inabordable pour les jeunes Corses. Si en plus, et c’est le cas actuellement, on n’arrive même plus à avoir une location à l’année, les jeunes Corses n’arrivent plus à se loger.