"Racailles fora" : « Désormais, les Corses ont des porte-paroles pour les défendre et les représenter »

Selon Le Larousse en ligne, "racaille", nom féminin, signifie : « populace méprisable ou catégorie de personnes considérées comme viles. » Ce terme vient de l'ancien normand "rasquer", du latin populaire "rasicare", racler, ou encore du latin classique "radere", gratter. Il existe plusieurs synonymes : bas-fonds - canaille - crapule - filou - fripouille (familier) - gredin - lie ou encore vermine (littéraire).C'est, en tout cas, contre ce "type" de population que plus de 500 personnes se sont rassemblées, ce samedi après-midi, sur le City-stade de Paese Novu pour dénoncer l'agression de Raphaël à Furiani. Les forces de l'ordre sont présentes, les manifestants aussi. Aux alentours de 13 h 30, tous stationnent encore sur les trottoirs de la Route royale à proximité du stade. Si le noir est de rigueur, de la tête au pied, aucun dress code n’a été envisagé et le port du jogging est même toléré.Un peu avant 14 heures, Guillaume, frère aîné de Raphaël, prend la parole et sonne la charge : « Direction le stade », lance-t-il à la foule après avoir décliné son identité. Une fois rassemblés, c'est à nouveau lui qui s'exprime, mais, cette fois, micro en main : « Merci pour la sono, je n'avais rien prévu, c'est l'association Palatinu qui a pensé à tout. » Il commence par remercier toutes ces personnes qui ont fait le déplacement « tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont là de matière amicale. La famille aussi. » Il poursuit : « Je suis ici parce que je représente ma famille, celle de Raphaël, mon frère, choqué de ce qui lui est arrivé. Il a dû rester à la maison, entouré de mes parents qui sont effondrés. Au-delà des blessures physiques, mon frère, qui est étudiant au lycée n'a toujours pas repris les cours. Il est, lui aussi, effondré de ce qui est arrivé. C'est un jeune normal, introverti. » Guillaume est visiblement ému : « Nous ne sommes pas à l'origine de ce rassemblement. Ça nous touche encore plus. On a pu lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et dans certains médias qui se reconnaîtront. Ils n'ont pas pris la peine de se renseigner sur les faits et sur le profil des individus concernés par cette affaire. Pas tous. » Le jeune homme insiste ensuite : « Nous ne sommes engagés dans aucun milieu politique. Nous œuvrons dans les domaines sportifs, sociaux ou artistiques sans distinction ethnique, religieuse et politique. Nous sommes néanmoins très sensibles à tous les responsables politiques qui ont pris la peine de nous appeler et qui sont aujourd'hui à nos côtés. » Ce dernier regrette pourtant les commentaires qui ont fleuri à l'annonce de ce rassemblement « populaire et spontané ». « Il a été qualifié de fasciste et d'autres noms d'oiseaux », se désole Guillaume. « J'espère de tout cœur que ces gens-là n'auront jamais à subir ce que mon petit frère a subi. » Il revient ensuite sur la chronologie des faits. L'histoire commence dans un cinéma au printemps dernier. Les fameux individus, aujourd'hui placés sous contrôle judiciaire (lire ici) , font interrompre une séance à force de cris et de jets de pop-corn. « Un manque de respect évident. Mon frère leur a demandé d'arrêter. Six mois plus tard, les mêmes le retrouvent et l'agressent dans un fast-food de Montesoro. Il a réussi à s'échapper. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont retrouvé mon frère pour en découdre à nouveau. Ils étaient nombreux, il n'a pas pu s'enfuir cette fois. Je le répète, pour certains journalistes : ce n'était pas une rixe ni un rendez-vous programmé ! » s'emporte Guillaume. Le public gronde : « C'est un guet-apens, oui ! » Le frère aîné reprend : « Nous ne stigmatisons pas les habitants du quartier qui subissent également la pression de ces individus. Nous appelons au calme. Toute incitation à la haine nous serait très défavorable pour la suite des événements. » La phrase est prononcée deux fois comme pour mieux insister sur ce point. Il rappelle alors la date de l'audience publique, le 12 février : « Ce jour-là, nous comptons aussi sur votre soutien. Pour que ça n'arrive plus à personne. Il faut que ça s'arrête. On ne se sent plus en sécurité chez nous, dans notre ville. À Bastia ou à Furiani. » Longuement applaudi, le jeune homme finit par laisser la place à Nicolas Battini de l'association Palatinu.