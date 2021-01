Chiffre du jour : 25 départements

Ils étaient 8 dimanche dernier* à basculer en couvre-feu à partir de 18h, deux viennent de les rejoindre ce mardi 12 janvier : la Drôme et le Var. Les cas de COVID-19 et les hospitalisations ne cessent d'augmenter depuis quelques jour et de nouvelles annonces du gouvernement suivront ce jeudi. La population commence à craindre un reconfinement même si « le couvre-feu suffit » pour le moment, selon le Premier Ministre.



Aussi parce qu’une nouvelle inquiétude se profile avec le fameux variant anglais. Si les chiffres précis ne sont pas encore connus, ils s’assombrissent de jour en jour. Ces dernières semaines, des cas positifs au variant anglais du Covid-19 ont commencé à apparaître dans plusieurs villes de France, à Marseille (photo) mais aussi à Lille.



Le ministère de la Santé a fixé les critères pour les départements concernés par un couvre-feu avancé : un taux d’incidence supérieur à 200 et/ou un taux d’incidence des personnes âgées supérieur à 200. La Haute-Savoie et l’Yonne, également sous surveillance des autorités sanitaires en raison de ces indicateurs préoccupants, ont pour le moment un couvre-feu maintenu à 20 heures. La Corse ne semble pas inquiétée mais pour combien de temps ?



* Le Cher, l’Allier, la Côte-d’Or, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône