Chèques énergie Corse : dernière ligne droite pour en bénéficier

La fin de validité des chèques énergie de la campagne 2023 approche à grands pas, et EDF Corse lance un appel à tous les bénéficiaires pour qu'ils utilisent ces précieuses ressources avant le 31 mars 2024. Depuis 2018, cette aide, mise en place par le gouvernement pour faire face à la montée des coûts énergétiques, a permis à près de 32 000 bénéficiaires en Corse de régler une partie de leurs factures d'énergie, notamment pour l'électricité et le gaz. Avec un montant moyen d'environ 150€, ce dispositif vise à soulager les dépenses énergétiques des foyers, en particulier ceux aux revenus modestes. Pour bénéficier il est impératif d'avoir déclaré ses revenus auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles. De plus, il est nécessaire de résider dans un logement imposable à la taxe d'habitation. Dans un communiqué EDF-ENGIE en Corse rappelle que des conseillers sont disponibles via divers canaux, notamment l'application EDF DOM & Corse, le site internet dédié, ou encore par téléphone pour renseigner les usagers. Pour tout renseignement complémentaire ou pour obtenir de l'aide dans l'utilisation de vos Chèques Énergie, les usagers peuvent aussi contacter leur mairie (CCAS), les antennes France-Services, les assistants sociaux de secteur, ou les services de médiation sociale Energie de l'association ALIS.