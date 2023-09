Chèque carburant de 100 euros : aurez-vous droit à cette aide de l'État ?

"J’ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Français qui travaillent. Ce mécanisme sera limité aux travailleurs, ne dépassera pas les 50 % des Français les plus modestes et sera au maximum de 100 euros par voiture et par an." Dimanche 24 septembre Emmanuel Macron a présenté en ces termes la nouvelle mesure mise en place l'année prochaine pour soutenir les travailleurs français face à la hausse des prix du carburant.

Selon les estimations du ministère de l’Économie, cette indemnité sera accessible à environ 5 millions de personnes à partir de la mi-janvier, via le site des impôts. Cependant, certaines conditions devront être remplies pour en bénéficier. Les principaux critères incluent l'utilisation du véhicule pour se rendre au travail et le respect d'un plafond de revenus annuel, qui sera révisé par rapport à celui de l'année précédente (fixé à 14 700 euros).



De plus, cette nouvelle indemnité continuera, comme l'indemnité carburant instaurée l'année dernière, de cibler les 50% des Français les plus modestes, correspondant à ceux dont les revenus se situent dans les "cinq premiers déciles" de revenus. Il sera possible pour plusieurs membres d'un même ménage de faire individuellement une demande pour cette indemnité.



Selon les données de Bercy, le chèque de 100 euros équivaudra à une réduction de plus de 10 centimes par litre de carburant pendant une année pour un automobiliste moyen. Cette mesure représente un investissement global estimé à 500 millions d’euros, intégré dans le projet de loi de finances pour 2024. Elle s'ajoute à l'effort visant à inciter les distributeurs à vendre l'essence à prix coûtant afin de faire baisser les prix à la pompe.





Une aide jugée insuffisante par des automobilistes corses

Cependant, ce système ciblé proposé par le Chef de l'Etat ne convainc pas tous les automobilistes. À une station de service à la sortie de Bastia, certains partagent leur avis. "100 euros comparés à tout ce qu'on dépense par an en carburant ce n'est pas énorme", juge Cécile, infirmière libérale dans le rural. "Mais avec un litre de gazole à 1,99 euro, le chèque carburant sera toujours bon à prendre" souffle-t-elle.



A la pompe, d'autres personnes expriment leur insatisfactio. "Les 100 euros peuvent aider, mais cela ne résout pas le problème fondamental. Les prix du carburant grimpent de plus en plus, et cette aide reste insuffisante et concerne trop peu de monde", selon Marc qui chaque jour rejoint Bastia depuis Folelli où il habite. De son côté, Sophie, prothésiste ongulaire à domicile pense que "c'est une bonne initiative, même si pour ceux qui font de longs trajets pour le travail, les frais de carburant restent une lourde charge. Une réduction plus significative serait la bienvenue." juge-t-elle.



Pour alléger la facture des automobilistes confrontés à la hausse des prix du carburant, le gouvernement a annoncé une série de mesures, dont "près de 120 000 opérations" de vente de carburant à prix coûtant dans environ "4 000 stations-service" jusqu'à la fin de l'année. Cette décision fait suite à une réunion avec les principaux distributeurs, qui intervient après l'abandon par le gouvernement de la vente à perte.



Vente au prix coûtant

Les enseignes Carrefour et Leclerc, qui ne sont pas présentes en Corse, se sont engagées à proposer ces opérations de vente à prix coûtant chaque jour à partir de vendredi. De leur côté, Casino, Cora et Intermarché, également absent sur l'ile, les organiseront deux week-ends par mois, tandis que Système U et Auchan en proposeront au moins un week-end par mois. TotalEnergies poursuivra également son plafonnement du prix à 1,99 euro le litre dans ses 3 400 stations-service.