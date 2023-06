Chemins de fer de la Corse : la gare d’Ajaccio a fait sa mue

« Notre trinichellu est un élément de notre patrimoine et de notre mémoire collective. Il est important de le valoriser et qu’il soit partie prenante d’une logique de développement durable », a pour sa part renchérit la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis tandis que le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni s’est félicité de cette inauguration particulièrement importante « en termes de symboles » en ce que le train pourra demain « contribuer à désengorger le centre-ville ». « Pour ce faire les chemins de fer devront être à la hauteur en termes de fréquence et de confort », a-t-il argué en dévoilant l’ambition de transporter d’ici quelques années « 2 millions de voyageurs par an ». « Pour cela, il nous faudra trouver les financements pour continuer l’entreprise de modernisation », a-t-il posé en rappelant encore que d’ici quelques mois les CFC changeront de forme juridique et deviendront un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). « Les CFC feront alors partie intégrante du service public et seront intégrés de façon organisationnelle à la Collectivité de Corse. C’est un pas en avant important », a conclu le président de l’Exécutif.