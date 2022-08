Chassé-croisé estival : les aoûtiens sont arrivés nombreux en Corse

Appuyés sur le tourniquet métallique à l’entrée sud du port de Bastia, deux jeunes touristes français butent sur le mécanisme. « C’est la sortie ici ! Pour rentrer il faut aller tout au fond et revenir », leur explique une dame de l’autre côté de la grille. Comme des dizaines d’autres personnes, elle se protège du soleil sous le préau du terminal en scrutant l’arrivée du navire qui lui fera quitter la Corse. À 14h20, ce 1er août, il entre tout juste dans le port, se met à quai et libère le canal pour un autre ferry déjà sur le départ. Ce même jour, pas moins de huit navires accosteront à Bastia avant de repartir dans la foulée.



C’est le moment de foncer pour Baptiste et Clément. Les deux touristes attrapent leur sac à dos et se dirigent vers le terminal nord pour passer la sécurité. Après une semaine de détente et d’aventures entre mer et maquis, les deux amis du Sud-Est de la France repartent « des souvenirs plein la tête et le sac de rando ! ». Charcuterie, « fromage qui pue », liqueur de myrte, objets souvenirs. Les deux amis ne rentrent pas les mains vides.



Il faut faire vite. Leur bateau, tout juste arrivé de Savona en Italie repart dans une heure et demie. Un dernier regard vers les hauteurs de Bastia et ils s’engouffrent dans le terminal. « Ciao la Corse ! », lance Baptiste avant d’avouer « un pincement au cœur à l’idée de quitter une si belle île. C’était un rêve de venir ici et après la pandémie je me suis dit que j’allais le faire ! C’est fait et je pense que je reviendrai ».



Comme eux, entre le vendredi 29 et le dimanche 31 juillet, plus de 24 000 personnes ont laissé la Corse derrière eux en embarquant sur le port de Bastia.