Chasse aux mégots à Ajaccio : 10 kg collectés en un mois

47 cendriers urbains conçus et produits en Corse par l'entreprise E.collecte, établie à Penta di Casinca, ont été installés depuis plus de deux mois dans des endroits stratégiques de la ville d'Ajaccio. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les citoyens au respect de l'environnement et de l'espace public. Les premiers résultats de collecte sont particulièrement encourageants :7,3 kg de mégots ont été récoltés dans les 30 cendriers muraux, et 2,9 kg dans les 17 cendriers "colonne", ce qui représente un total de plus de 40 000 mégots. "Dès la première collecte ayant suivi l'installation de ces 47 cendriers à Ajaccio, nous avons récolté plus de 10 kilos de mégots. Ces premiers chiffres sont très encourageants et valident notre volonté politique de lutter contre ce fléau. Nous devons ce résultat à l'engagement et au respect de nos concitoyens, que je remercie." se félicite Charles Voglimacci, adjoint au maire délégué à la Propreté urbaine. "Au-delà de la propreté des rues, l'installation de ces nouveaux équipements profite à l'environnement de manière générale, souligne-t-il.



Une chaine vertueuse

Après chaque collecte mensuelle, E.collecte se charge du traitement et du recyclage des mégots afin qu'ils puissent être réutilisés dans la fabrication de mobilier urbain. "Cette approche vertueuse illustre l'engagement commun en faveur de la propreté de la ville et de la préservation de l'environnement" détaille l'élu.



Des cendriers individuels de plage aussi

Des cendriers individuels de plage sont d’ores et déjà mis à disposition des personnes intéressées dans les postes de secours et dans les locaux de l’Office intercommunal de tourisme (OIT) du Pays ajaccien (attention, néanmoins, certains secteurs de plages ajacciennes sont « sans tabac »).