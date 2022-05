Championnats du Monde des rallyes : Pilouis Loubet cinquième du Shakedown

Avec ce bon chrono d’ouverture , Pilouis Loubet confirme ses bonnes sensations lors du récent rallye de Croatie, même si la malchance avait été au rendez-vous. Les 2,82 Km de Coimbra dans une super spéciale faite pour le spectacle mais peu significative en termes de chronos étaient à disputer ce jeudi soir.



Vendredi matin, le rallye du Portugal débutera véritablement avec huit spéciales. Une deuxième journée bien plus riche d'enseignements qui permettra d'avoir une idée plus précise des prétentions des uns et des autres sur la terre lusitanienne.

Quant à Loubet il aura à cœur au volant de la Ford Puma Hybrid de démontrer combien il a les moyens cette année de jouer dans la cour des grands