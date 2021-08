Championnats de France de Beach Tennis : bon comportement des représentants corses

En 15/16 ans filles Leane Thepaut et Livia Catoni ont pris une belle 9ème place



En 15/16 Garçons Lukas Raffaelli et Fabio Guilloux ont fait encore mieux avec une excellente 5ème place



En seniors dames 17ème place pour le tandem champion de Corse Virginie Papaceit et Amandine Renault et 29ème place de Julie Alix et Hélène Turibe



En seniors messieurs16ème place pour Brice Massal et Eric Kerneis, champions de Corse et 23ème place pour Jean Baptiste Requier et Eric Alix



« On retient aussi un superbe investissement de nos équipes et des résultats qui sont prometteurs pour nos jeunes » souligne Arnaud Guilloux, responsable du comité Beach tennis la Ligue Corse de Tennis.