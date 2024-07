Championnats amateurs de Football et de Futsal, les clubs insulaires connaissent leurs adversaires

La Corse n’aura pas de représentants en National mais deux clubs seront engagés en N2.

L’AS Furiani-Agliani et le FC Balagne évolueront dans le groupe C avec pour adversaires :

Beauvais, Villers, Aubervilliers, Biesheim, Bobigny, Chambly, Feignies Aulnoye, Fleury, Haguenau, Epinal, Chantilly, Créteil, Thionville et Wasquehal.

1ère journée : samedi 17 août 2024

30e et dernière journée : samedi 17 mai 2025



En championnat de N3,

Les réserves de l’ACA et du SCB et le FC Borgo ont été versés dans le groupe D avec comme adversaires AG Caen, ASPTT Caen, Chatou, Oissel, Linas Montlhery, Bretigny, Grand Quevilly, St ouen, SM Caen, Cabourg et Alençon.

Le Gallia Lucciana, l’US Corte et le Sud FC (promu) évolueront dans le groupe J avec Agde, Beaucaire, Cannet Rocheville, Fos, Euga Ardziv, Rousset, Montpellier HSC, Alès, OM, Aigues Mortes, Villefranche (ou Luynes)

1ère journée : dimanche 25 août 2024

26e et dernière journée : dimanche 26 mai 2025



En championnat D2 de Futsal, l’AC Ajaccio et l’USJ Furiani ont été incorporés dans le groupe B avec pour adversaires

Cœur de Sambre, Diamant Futsal, Elsass Futsal, O. Lyonnais ou Nice Futsdal, Plaisance Pibrac Futsal, RC Strasbourg, Stade Beaucairois.

1ère journée : samedi 12 octobre 2024

18e et dernière journée : samedi 10 mai 2025



En championnats jeunes

Les U19 de l’ACA, de Ghisonaccia, du GFCA seront dans le groupe D

1ère journée : dimanche 25 août 2024

26e et dernière journée : dimanche 11 mai 2025



En U17, Ghisonnacia, GFCA, ACA, évolueront dans le groupe B

Le SCB, la JS Ajaccio, dans le groupe D

1ère journée : dimanche 25 août 2024

26e et dernière journée : dimanche 11 mai 2025