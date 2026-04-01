Championnat de France de Cross-Country - Hugo Blanjoue s'impose à Porto-Vecchio pour l'ouverture de la saison

On espérait une belle fête sur le circuit de Petralonga pour cette ouverture de la saison nationale de cross-country et cela a été, effectivement, le cas avec 300 pilotes en lice sur l'ensemble des catégories.. Une grande première pour le motocyclisme corse dans son ensemble et le club du MCES en particulier. Tout a commencé, ce dimanche matin par les courses des 2 heures qui précédaient le moment tant attendu des 3 heures dont le baisser de drapeau avait lieu peu avant 14 heures.

On pressentait une lutte intense dans la catégorie Elite où le tenant du titre Hugo Blanjoue, auteur d'un sans-faute la saison passée, remettait son titre en jeu.

De fait, dès le baisser du drapeau le tempo était très élevé et même si Christophe Charlier ratait son départ il ne tardait pas à prendre la tête de la course. Il était suivi à 24 secondes par Larrieu et à 1'14 par Blanjoue, alors que le champion junior de l'année passée Antonin Mille occupait la quatrième place, devant Jean-Paul Piacentini. le surprenant junior local.

Au moment d'atteindre l'heure de course, Christophe Charlier était toujours aux commandes avec Blanjoue à 12 secondes et Larrieu à 36''. Dans la course des duos, Dussollier-Catoni pointait en tête mais déjà les Marchini Nicolas et Adrien se faisaient menaçants.

Une fois passée l'heure de course, Hugo Blanjoue mettait à profit le ravitaillement de Christophe Charlier pour prendre les commandes. Un bref intermède car à la mi-course Christophe Charlier occupait à nouveau la tête de la course devant Hugo Blanjoue à 33''.

La course poursuite s'intensifiait dans la dernière heure. Hugo Blanjoue reprenait les commandes au moment où Charlier rejoignait le ravitaillement mais où surtout un sélecteur défaillant handicapait la fin de course du pilote du RMCC

Pour autant Blanjoue devait encore passer une fois au stand, autant dire que rien n'était joué. Finalement Hugo Blanjoue au terme d'un final véloce finissait par l'emporter devant Christophe Charlier, auteur du tour le plus rapide en course, et Loïc Larrieu. Anthony Geslin et Antonin Mille complétaient dans cet ordre le Top Cinq

Chez les duos force restait à Nicolas et Adrien Marchini.

Prochaine échéance dans ce championnat de France de Cross-Country le 26 avril à Gorges