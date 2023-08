Championnat d’Europe universitaire de Taekwondo : La belle 5e place de Francesca-Maria Franceschi

« Trop de précipitation »

Francesca-Maria revient sur son parcours : « Bien sûr c’est une déception de perdre en ¼ de finale mais ces 1ers championnats d’ Europe universitaires étaient une belle opportunité. J’ai le sentiment d’avoir évolué. J’ai pêché dans la précipitation, manqué de réflexion. Je me dois d’être plus posée, plus réfléchie. C’est un manque d’expérience à ce niveau et ça doit me servir pour aller plus haut ».

Et pour Olivier Santarelli, la marge de progression est encore grande : « Les résultats vont se voir sur le long terme. A voir la mentalité, l’abnégation, l’acharnement de Francesca je sais que ça va le faire. Elle est jeune sachant que certaines championnes ont 30 ans. Si elle a déjà progressé dans l’engagement, il lui faut gagner en maturité. Elle possède une grande marge de progression. L’alchimie entre performance et son âge va s’opérer. Je suis très confiant car c’est une perfectionniste dans tous les domaines et ça c’est la marque des champions. Francesca-Maria est une véritable athlète de haut niveau avec tout ce que cela entraîne : l’image de soi, l’humilité, la persévérance et le travail acharné. Elle reste pour moi le plus bel exemple et une véritable locomotive pour tous les enfants du club, et de la jeunesse en général.

Je me dois même de la protéger car parfois elle est trop excessive dans son travail. C’est ça aussi le rôle d’un coach». Et effectivement, la jeune étudiante de Corte est bien dans sa tête, bien dans son corps. Après une licence pro commerce, elle intègrera à la prochaine rentrée un master management. « Je n’ai aucun problème pour concilier mes études et ma passion du taekwondo » souligne Francesca-Maria. « Cette passion ne bride en aucune sorte ma vie de jeune fille. Tout est question d’organisation et j’arrive à me consacrer à mes loisirs que sont lecture, cinéma et musique». Une passion pour l’art martial qui dure depuis …. 14 ans !