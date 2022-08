Ces dépôts sauvages qui gâchent la vie des Ajacciens

En juillet 2022, déjà, un dépôt de près d’une tonne avait été découvert à proximité du stade de la Sposata. L’auteur des faits avait été identifié. Faute de pouvoir les empêcher, les institutions font le pari de la répression. Mais pour cela faut-il encore trouver les responsables. Sur le territoire de la CAPA, on joue la carte du flagrant délit grâce à la technologie. L’institution s’est dotée de nouvelles caméras à piège photographique. Elles seront disséminées au hasard sur son territoire pour maintenir une surveillance quotidienne la plus large et efficace possible.





Le dépôt sauvage d’encombrants sur la voie publique est interdit et passible d’une amende de 500 euros.