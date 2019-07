Cervioni : Un conte musical à l’affiche ce vendredi

Rédigé par Philippe Jammes le Jeudi 11 Juillet 2019 à 07:21

Ce vendredi 12 juillet dans les locaux de l’ADECEC à Cervione sera donné un conte musical écrit par Fanfan Griffi : « Lettera di u Campodonicu ». Ce conte musical mêle dialogues, lectures et chants polyphoniques et évoque les problèmes de nos temps et de la Corse : désertification de l’intérieur, oubli des racines, urbanisation galopante, mais aussi nécessité de sauver notre langue outil majeur de toute identité. C’est aussi un conte qui accroche avec ténacité l’idée qu’il y a toujours quelque chose à faire à l’image du colibri qui, dans les pires des situations, continue à faire sa part ouvrant ainsi les chemins des possibles. La fin du spectacle est ponctuée par une proposition joyeuse et pleine d’espoir des comédiens au public. Avec Marie-Jo Acquaviva, Pierre Chiarelli, Fanfan Griffi et le groupe et Tempvs Fvgit.

*Autre représentation : le 31 juillet au foyer rural de Bocognano



Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine